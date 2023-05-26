الحوار الوطني: 690 شاركوا في جلسات التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية

كتب- إسلام لطفي:

ذكرت إدارة الحوار الوطني أن 690 شخصًا شاركوا في جلسات المحور المجتمعي، التي عقدت أمس الخميس في قضيتين شكلتا أولوية مهمة لدى المواطنين.

وناقش المحور المجتمعي قضيتي "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، ضمن موضوعات لجنة القضية السكانية، و"التعليم قبل الجامعي"، ضمن موضوعات لجنة التعليم.

وواصل الحوار الوطني جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والصحافة والإعلام والباحثين.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد أقرَّ جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد 4 يونيو.

وأوضح أن الحوار الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

وسيقرر مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل بعد اجتماع المجلس.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيتضمن:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:

= تعزيز العمل الأهلي (جلستان متتاليتان)

= قانون حرية تداول المعلومات (جلسة واحدة)

= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (جلسة)

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:

= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (جلستان متتاليتان)

= الزراعة والأمن الغذائي (جلستان متتاليتان)

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:

= لجنة الصحة (جلستان متتاليتان)

= لجنة الشباب (جلستان متتاليتان)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدء من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.