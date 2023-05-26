فشل اكتمال الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني، والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تمت الدعوة لها بمقر النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة.

وأوضح نقيب الأطباء، أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية اليوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ثم مد التسجيل حتى الثالثة بعد الظهر.

كانت النقابة العامة للأطباء قد دعت أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية، اليوم في انعقادها الثاني والتي تم الاعلان عنها وفقًا لقانون النقابة، حيث حضر عدد أقل من المطلوب لإكتمال النصاب القانوني المقرر وهو 300 طبيب وطبيبة.

يذكر ان جدول أعمال الجمعيه كان سيشمل مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة. بالاضافة الي البنود التالية

١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

٢- الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الالكترونية.

٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.