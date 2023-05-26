دورة تثمينها 50 يوما.. تفاصيل إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتور الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني، تفاصيل إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة.

وقال الشافعي في تصريحات لمصراوي، اليوم:"نمتلك 14 سلالة سابقة أبرزها الفيوم الدندراوي والجميزة، مضيفا:"السلالة الجديدة من الدواجن تسمى "طنطا 1" ويتم إنتاجها في محطة الجميزة الشهيرة ضمن مجموعة سلالات تم إنتاجها سابقًا، وتعود لجدود الأمهات (تثمين).

وأشار إلى أن السلالات القديمة من الدواجن تستهلك 4 كيلو علف لكل كيلو لحم؛ إلا أن سلالة" طنطا 1" تستهلك 1.9 كيلو علف لكل كيلو أى أقل من المنتصف، مؤكداً أنها سلالة مبشرة للغاية وأقل فى التكلفة من الأجنبي على الرغم من المستورد يستهلك 1.6 كيلو علف لكل كيلو لحم.

وتابع مدير المعهد، لسببان:"على الرغم من الأجنبى أقل في استهلاك الأعلاف إلا أن المستورد يحتاج إلى نظام تبريد وحماية قوى للغاية وهو مكلف على المربى؛ إلا أن السلالة الجديدة لا تحتاج لهذه التكليف لأنها محلية وتألف درجات الحرارة المرتفعة، ودورة تثمينها 50 يوم فقط مقارنة بالمستورد التى تحتاج إلى 65 يوم كحد أدنى مما يتيح زيادة عدد الدورات فى العام الواحد".

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة وجه بضرورة نشر هذه السلالة على كافة محطات الجمهورية البالغ عددهم 13 محطة، وتحتاج إلى عامان لنشرها.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا أي بمتوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.