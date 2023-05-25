من يناير 2023 وحتى الآن.. 10 ملايين جنيه للعمال من صندوق إعانات الطوارئ

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023.

وبحسب بيان اليوم الخميس، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي ترأسه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، والمنعقد في ديوان عام الوزارة لمناقشة بنود جدول أعماله، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الوزارة، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والنقابات العمالية.

وبلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق نحو 2 مليار و188 مليوناً و 800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة.

وأوضح الوزير، أن الصندوق قام خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 مليون و 548 ألف جنيه إعانات استفاد منها 4 آلاف و 347 عاملاً يعملون في 3 منشأت.

جاء ذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق في صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، وفي إطار دوره أيضا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.