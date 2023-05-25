شوادر ومنافذ واستيراد.. الزراعة تستعد لعيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عبر جهاتها المختلفة الاستعداد لعيد الأضحى.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم السماح باستيراد ما يقرب من 170 ألف رأس ماشية إلى 200 ألف، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الأعداد في الحجر البيطري ليتم توقيع الكشف عليها وفقًا لقواعد الأمان، للحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية وصحة المواطن.

وأضاف القرش لـ"مصراوي"، أنه تم حصر الأعداد الخاصة بمزارع التربية بوزارة الزراعة عبر قطاع الإنتاج، تمهيدًا للذبح والتوزيع على المنافذ بالإضافة إلى التعاقد مع القطاع الخاص.

وتابع المتحدث باسم الوزارة أنه تم تدشين غرف عمليات خلال إجازة عيد الأضحى للحد من التعديات، مشيرًأ إلى أن الوزارة تستهدف بيع منتجاتها عبر منافذها بتخفيضات تتراوح من 20 % إلى 25%؛ بهدف الحد من الغلاء وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.