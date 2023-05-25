الحوار الوطني.. باحثة: القضية السكانية أهم تحديات الدولة المصرية

كتب- إسلام لطفي:

قالت نسرين الشرقاوي، باحثة بالمركز القومي للفكر والدراسات الاستراتيجي، إن القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولا بد من فهم أسبابها.

وأشارت خلال كلمتها في الحوار الوطني، إلى أن الزيادة السكانية لها تأثير مباشر على ملف التنمية المستدامة وزيادة الاستهلاك وانتشار البطالة والزحف العمراني وقلة فرص العمل، والضغط على مخصصات التعليم والصحة في الموازنة.

وشددت على أهمية التصدي للمشكلة من جميع جوانبها وتناولها بشكل معمق، وزيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة والاهتمام بالمناطق الفقيرة.

كما طالبت بربط علاوات العمل والإعفاءات بعدد الأبناء وزيادة حافز الألف جنيه للأم الملتزمة بإنجاب طفلين فقط.

وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاصة في مساعدة الجهات المهتمة بالقصية السكانية، بجانب توفير فرص عمل للسيدات في الريف والصعيد.

وأكدت أهمية التركيز على ملف الوعي ودور الدين وتفعيل برامج محو الأمية ومنع عمالة الأطفال ودور الإعلام والأحزاب في هذا الأمر، وايضا قانون منع زواج القاصرات.