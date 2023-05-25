كيف يمكن حل أزمة زيادة الكثافة السكانية؟ عضو "أمناء الحوار الوطني" يجيب

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة التي تناقش القضية السكانية، من أهم جلسات الحوار، مشيرًا إلى أن الحوار حدد 19 لجنة لمناقشة ما يقرب من 113 قضية، وهذه القضية أخطرهم.

وأضاف خلال جلسة مناقشة قضية الكثافة السكانية: ما يسهل علينا مهمة اليوم مشاركة العديد من المتخصصين لمناقشة هذه القضية.

وتابع: لدينا خللا في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، لافتا إلى أن هناك فوارق كبيرة بين الاثنين، مؤكدًا أن معالجة هذه القضية رفع النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

وتطرق إلى بعض المشاكل التي أدت لزيادة الكثافة السكانية والتي تمثلت في:

1. سوء التوزيع السكاني

2. حالات الزواج المبكر

3. الحمل المتكرر

4. العادات والتقاليد

5. الأمية

6. الفقر

7. البطالة



وأشار إلى أن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتًا إلى أن الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري.

وقدم بعض الحلول للقضاء على هذه المشكلة ومنها:

1. إرادة سياسية وهذه موجودة بالفعل.

2. اللا مركزية، قضية تحل هذه القضية إلا بتطبيق اللامركزية.

3. وجود استراتيجيات واضحة المعالم.

4. المشروع القومي الذي تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس ويعمل على تمكين المرأة، توفير خدمات للأسرة.

5. سن الزواج لا يقل عن 18 سنة.

6. حل مشكلة التسرب من التعليم.

7. القضاء على عمالة الأطفال.

وأوضح أن هذه القضية الحوار في أمس الحاجة للخروج بمقترحات تشريعية، وحلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من هذا الجلسة.