كلية الطب بجامعة هارڤارد تكرم الدكتور خالد مجاهد بعد حصوله على "الماچستير" مع مرتبة الشرف

القاهرة - مصراوي:

حصل الدكتور خالد مجاهد على درجة الماچستير مع مرتبة الشرف في إدارة عمليات الرعاية الصحية من كلية الطب جامعة هارڤارد الأمريكية المصنفة في المركز الأول بين كليات الطب في العالم.

كما قامت إدارة كلية الطب جامعة هارڤارد بتكريمه في احتفالية مقامة بالولايات المتحدة الأمريكية - بوسطن أمس على جهوده في تطوير وتنفيذ المشروع الإكلينيكي الخاص بمكافحة عدوى المستشفيات للمرضى منقوصي المناعة من خلال الكشف المبكر عن الإصابة و تطبيق بروتوكولات العزل و الوقاية مما يؤدي لرفع كفاءة الخدمة الطبية و خفض مدة وتكلفة العلاج.

و في كلمته أثناء الإحتفال، أكد مجاهد أن التعاون بين جامعة هارڤارد الأمريكية والحكومة المصرية يمثل إضافة كبيرة على الصعيدين الأكاديمي و المهني لكل الطلاب و الدارسين المصريين، كما توجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم سيادته المستمر لطلاب العلم في كل المجالات إنطلاقاً من إيمان القيادة السياسية بأن العلم هو الوسيلة المثلى لبناء مستقبل أفضل لمصر و للعالم أجمع.