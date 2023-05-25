لجنة من السياحة لمعاينة سكن الحجاج في الأراضي المقدسة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، تفاصيل جديدة بخصوص موسم الحج 2023/1444.

وقالت "سامية" في تصريحات لمصراوي، إن الشركات السياحية العاملة في موسم الحج والعمرة والمصرح لها بالعمل من جانب وزارة السياحة والآثار، قد انتهت من إجراءات التضامن فيما بينها لتنظيم موسم الحج.

وأضافت أن شركات السياحة، تستعد حاليا للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لإنهاء إجراءات السكن مع الجهات المختصة بالمملكة، وتزامنا مع هذا الأمر سيتم في غضون أيام قليلة إرسال لجنة من الوزارة للأراضي السعودية لإجراء معاينة سكن الحجاج الذي ستتعاقد عليه الشركات السياحية وكذا توثيق العقود حال موافقة اللجنة على مواصفات السكن الذي سيتم اختياره للحجاج.

وشددت "سامية" على أنه سيتم مراعاة اختيار أفضل الفنادق وأكثرها قربًا من الحرمين الشريفين، ضماناً لراحة الحجاج وحرصا على تأديتهم الفريضة بكل سهولة ويسر وفقاً لتعليمات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن.

وتابعت: ستقوم الشركات بإنهاء كل الإجراءات لعملائها وسيتم تسيير رحلات الحج فور الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات المنظمة لموسم الحج، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وناشدت المواطنين، بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.