"المرشدين العرب" يكشف خطة الاتحاد في مؤتمر التكامل الاقتصادي للسياحة البيئية بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اتحاد المرشدين السياحيين العرب، مشاركته في مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي والذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 28 حتى 30 مايو الجاري، برعاية فايز العاكف رئيس مجلس النواب الأردني.

وقال الخبير السياحي محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن الاتحاد قدم مشروع "التكامل الاقتصادي العربي في مجال السياحة البيئية"، يتضمن مراجعة وتبسيط الإطار التنظيمي والتشريعات والقوانين المرتبطة بالسياحة.

وأضاف غريب في تصريح لمصراوي، أن اتحاد المرشدين السياحيين العرب، تقدم ببحث وخطة للتكامل الاقتصادي في مجال السياحة البيئية، محذرا من استمرار انخفاض معدلات السياحة البينية بين العرب في حين أن السياحة الوافدة تشكل 50%.

وأكد على أن التكامل الاقتصادي العربي في مجال السياحة، يقضي على فوضى الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام أجنبية عن طريق تضخيم الأحداث البسيطة بقصد التأثير السلبي على السياحة، موضحا أن السائح العربي هو الأكثر إنفاقاً في السياحة والأطول إقامة في الفنادق.

من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية (إدارة الاتحادات والشركات)، على أهمية الحضور والمشاركة في الاجتماع الدوري السابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والمقرر عقدها خلال الفترة (28: 30 مايو 2023) والاجتماعات والفعاليات والأنشطة المصاحبة لها تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان للمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز.

وجاءت أجندة الاجتماع على النحو التالي:

اليوم الأول الأحد: الموافق 2023/5/28: الاجتماع الدوري السابع والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة".

اليوم الثاني الاثنين 2023/5/29 : مؤتمر الاقتصادي العربي

اليوم الثالث الثلاثاء 2023/5/30: مؤتمر التميز المؤسسي والتدريب بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وحفل تسليم جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز.