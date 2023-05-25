حدث في 8 ساعات| سحب الجنسية المصرية من 11 فلسطينيا وإيقاف اشتراكات المترو لهذه الفئة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي، رسالة عاجلة من السيسي للقطاع الخاص والمستثمرين، وقرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية من 11 فلسطينيا اكتسبوها بالغش، وإعلان هيئة التأمينات عن موقف العمالة الزائدة في الحكومة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"ما تضيعوش وقت".. رسالة عاجلة من السيسي للقطاع الخاص والمستثمرين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للمساهمين في إنجاز مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

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سحب الجنسية المصرية من 11 فلسطينيا اكتسبوها بالغش

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 4 قرارات منفصلة سحب الجنسية المصرية من مواطنين مواليد فلسطين والإمارات، لاكتشاف اكتسابهم بطريق الغش والكذب.

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الأوقاف تكشف سبب الدعوة لأداء الصلاة على النبي بالمساجد

كشف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، سبب تحديد الجمعة المقبلة 26 مايو 2023 للدعوة للتجمع لأداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد عقب صلاة الجمعة.

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رئيس هيئة التأمينات يكشف موقف العمالة الزائدة في الحكومة

قال سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: إن مشروع الموازنة الجديدة للهيئة يقدر بنحو 576 مليارا و103 ملايين و613 ألفا.

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التموين: طرح لحوم سودانية بـ195 جنيها للكيلو السبت المقبل

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

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إيقاف اشتراكات الطلبة بالمترو بداية من السبت المقبل لهذه المراحل

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -الخط الثالث- أنه وفقا لتعليمات الهيئة القومية للأنفاق، سيتم إيقاف اشتراكات الطلبة في خط المترو الأخضر الثالث بدءا من يوم السبت 27/5/2023.

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