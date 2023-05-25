وزير التموين: ارتفاع أسعار الحبوب أكثر من 30% منذ الأزمة الروسية الأوكرانية

كتب- محمد سامي:​

أكد الدكتور عَلي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والأوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من 30% من إنتاج الحبوب وأكثر من 30% من إنتاج الزيوت، مضيفًا أن مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

وأوضح الوزير خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى للمترولوجيا، أن ارتفاع أسعار النفط يدفع أسعار السكر والزيوت للارتفاع، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائى أصبحت تشغل تفكير العالم، حيث أصبح العالم يعيد النظر فى مفهوم العولمة بعد اضطراب سلاسل الإمداد في ظل الأزمات التي حدثت كما أن وحدة الاقتصاد العالمي واجهت صعوبات كبيرة دفعت الدول إلى البدء في تأمين احتياجاتها من السلع وضمان رصيد آمن، فضلا عن الاعتماد على سلاسل إمداد قصيرة.