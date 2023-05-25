إيقاف اشتراكات الطلبة بالمترو بداية من السبت المقبل لهذه المراحل



كتب- محمد نصار:



أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق -الخط الثالث- أنه وفقا لتعليمات الهيئة القومية للأنفاق، سيتم إيقاف اشتراكات الطلبة في خط المترو الأخضر الثالث بدءا من يوم السبت 27/5/2023.

وينطبق القرار على طلاب التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية) وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام والفني.



وأوضحت الشركة أن الفئات التي يسمح لها بتجديد الاشتراك هي: طلاب الصف الثالث الثانوي العام والفني.



وبالنسبة للفئات التي يسمح لها بالتجديد فإن الأوراق المطلوبة للتجديد هي رقم الجلوس أو أي مستند يدل على الصف الدراسي وكذلك التعليم الجامعي.

ويستمر اشتراك الطلبة لمدة شهرين من يوم من يوم 27-5-2023 (بعدد 120 رحلة)، وفي حالة التجديد حتى تاريخ 24/6/2023 يستمر الاشتراك لمدة شهر واحد (بعدد 60 رحلة).

ويتم إيقاف اشتراكات الطلبة نهائيا بنهاية عمل يوم الجمعة الموافق 30-6-2023، ومتاح للطلبة الرجوع لمكاتب الاشتراكات بالمحطات لمزيد من المعلومات.