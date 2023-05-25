كتب- محمد سامي:

أعرب فؤاد بغدودة، والد لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة للمصارع لتلقي منحة للتدريب والتأهيل بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

قال والد بغدودة في تصريحات عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري: "بشكر الرئيس السيسي.. نحن ولدنا في هذه البلد وسنعيش فيها وسنموت فيها"، متابعًا: "سعيد للغاية بخطوة الرئيس السيسي، أنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية، والرئيس السيسي الأب الروحي للمصريين".

وواصل: "ليس هناك تواصل بينى وبين ابنى بعدما سافر إلى فرنسا، وموضوع سفره أخذ حيز كبير، وبقول لإبني أرجع لمصر هذه بلدنا التي نعيش فيها وسنموت فيها".

ووجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر دعوة إلى أحمد فؤاد بغدودة، لاعب رياضة المصارعة الهارب لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأكاديمية للتدريب: "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة".