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BBC

«الزراعة» تناقش تطوير الواحات التاريخية بشمال إفريقيا مع البنك الدولي

04:45 م الخميس 25 مايو 2023
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    مشاركة الدكتور علاء عزوز في ورشة عمل إقليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
  • عرض 3 صورة
    مشاركة الدكتور علاء عزوز في ورشة عمل إقليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
  • عرض 3 صورة
    مشاركة الدكتور علاء عزوز في ورشة عمل إقليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
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كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في ورشة عمل إقليمية حول دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا والمقامة في تونس بمشاركة ممثلي تونس والمغرب والبنك الدولي والمنظمات الحكومية وصناع القرار والباحثين والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

وناقشت الورشة الأهداف والنهج والأنشطة المؤسسية المتعلقة بإدارة الواحات وسبل حمايتها والقضايا الاستراتيجية والمؤسسية المتعلقة بالإدارة المستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ وفرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدم "عزوز" ملخصا عن الواحات بمصر تضمن مواقعها وتاريخها وأهم الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والسياحة البيئية والعلاجية والتصنيع الزراعي ومشروعات التنمية الريفية.

وفي نهاية الاجتماع، طالب عزوز، البنك الدولي بالمساهمة في تطوير الواحات التاريخية في مصر والعمل على نهضتها وتحسين الخدمات المقدمة بها وتحسين سبل العيش لسكانها.

يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا الممول من الصندوق الإنمائي "PROGREEN".

سوق مصراوى

الدكتور علاء عزوز ورشة عمل إقليمية الواحات التاريخية بشمال إفريقيا البنك الدولي

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