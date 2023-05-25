بيان برلماني عاجل بشأن غلق مزلقان مركز أبو تشت بمحافظة قنا

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل، بشأن غلق مزلقان مركز أبو تشت بمحافظة قنا.

وقال البرلماني في بيانه العاجل: إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظ قنا أعلنت غلق مزلقان أبوتشت منذ شهر ديسمبر 2020، للبدء في تنفيذ أعمال كوبري علوي يربط بين غرب مركز أبو تشت وحتى شرق مركز أبو تشت وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ كوبري المشاة وتسليمه من الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف قائلا: سيتم تنفيذ كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، على أن يكون البديل له طريق نجع القزاز الذي يبعد عن مزلقان أبو تشت عدد من الكيلومترات، الأمر الذي يرهق المواطنين والأهالي مادياً ومجهود لمشقة الطريق وإهداراً للوقت".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه توفي العديد من المواطنين على هذا المزلقان بسبب غياب الرقابة، وأيضا بسبب عدم توفير كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم توضيح سبب تأخر تنفيذ وتسليم المشروع، والإفادة بمدة زمنية محددة لتسليم الكوبري.