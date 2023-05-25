وزيرة البيئة: وحدة الاستثمار البيئي النواة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً تحضيرياً بشأن الإعداد لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي المقرر في يوليو القادم، بالتعاون مع الجانب السويسري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بحضور محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، وأحمد رزق ممثل منظمة اليونيدو.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية المؤتمر الذي سيكون شاملا يُلقي الضوء على كافة أطراف المنظومة، ويقدم فرصة حقيقية لاستكمال النجاح الذي تحقق من مؤتمر المناخ cop27، حيث يساهم في استعراض جميع الرؤى والفرص الاستثمارية التي تساهم في تخطي الصعوبات والعوائق التي تواجه الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، كما يساهم في توحيد كافة القوى والفئات والشركاء سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة أو التمويلية في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف.

وناقشت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع المقترحات الخاصة بالجهات المشاركة سواء الحكومية من وزارات وجهات معنية ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول، مما يساهم في خلق لغة حوار وتواصل بينهم للتغلب على كل أوجه عوائق الاستثمار البيئي والمناخي، كما ناقشت الوزيرة الأجندة الخاصة بالمؤتمر.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع خطوات إطلاق المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر المزمع إطلاقها خلال المؤتمر لعرض الاستثمارات والفرص البيئية في مصر.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى دائماً لدعم الاستثمارات البيئية، وهو ما يتضح بإنشائها لوحدة الاستثمار البيئي والمناخي التي تدعم دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج ناجحة لمشروعات رائدة تبنتها وزارة البيئة كوحدات البيوجاز وتدوير المخلفات الزراعية والاستثمار بالمحميات الطبيعية.