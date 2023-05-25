وزير التنمية يوجه بتشكيل لجان تفتيش على المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش، للمرور على المراكز التكنولوجية بعدد من مراكز محافظة شمال سيناء، نظراً لأهمية تفعيل تلك المنظومة لما تمثله من أولوية في خطط واستراتيجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وذلك بتلقى الطلبات عن طريق نظام الشباك الواحد للفصل بين طالب الخدمة وتنفيذ دورة العمل من خلال آلية موحدة على مستوى الجمهورية في إطار الشفافية والحوكمة.

وأشار "آمنة"، إلى قيام لجان قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة بحوالي 376 مأمورية تفتيش خلال الفترة الماضية على 25 محافظة حتى شهر مايو الجاري، مشيرًا إلى ان الحملات التفتيشية للقطاع تتضمن مراجعة تراخيص المحال العامة، والإشغالات، ومتابعة أوضاع ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، ورصد التعديات، ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتفتيش المالي والإداري، والنظافة والبيئة، وفحص شكاوى المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء وكذا مراكز ومدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد والحسنة لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية بها والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس القطاع، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية التي تم المرور عليها بلغت حوالي 140 مركز تكنولوجي بإجمالي 16 محافظة وذلك من إجمالي عدد 335 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية.