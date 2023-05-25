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الحوار الوطني.. حزب إرادة جيل يقترح إضافة مادة التربية الوطنية للتعليم الاساسي

03:11 م الخميس 25 مايو 2023
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
  • عرض 13 صورة
    جلسة التعليم بالحوار الوطني
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كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

استعرض محمود عبد المقصود، ممثل حزب إرادة جيل بالحوار الوطني، بعض المشاكل الرئيسية لضعف العملية التعليمية في مصر، موضحا أن العجز في عدد المعلمين وكثافة الفصول وعدم وعي الطلاب والأسرة بأهمية التعليم الفني وعدم وجود رعاة لاكتشاف المواهب ودعم البحث العلمي من أهم الأسباب تدهور التعليم.

واقترح عبد المقصود، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، الخميس، ضرورة ضمان الإعداد والتأهيل الجيد للمعلمين بقدرة تنافسية مع مدرسي الدروس الخصوصية من خلال التسويق الجيد له، بالإضافة إلى الاهتمام بفصول التقوية والمتابعة المستمر للأداء والتفاعل الطلابي معها.

كما اقترح إعادة النظر فى المناهج التعليمية ليكون الكتاب المدرسي هو المرجع الأهم بدلا من الكتب الخارجية، مستشهدا بالأخطاء الموجودة فى كتاب الرياضيات فى الصف الأول الثانوي وأن الامتحانات جاءت من الكتب الخارجية.

وطالب بوضع استراتيجية تسويقية يمكن من خلالها توقيع عقود رعاية مع الشركات، لرعاية الموهوبين والمتفوقين فى المدارس، وتطوير قناة مدرستنا، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين أكاديميات البحث العلمي الخاصة والوزارة.

وشدد على أهمية توعية الطالب والأسرة بأهمية التعليم الفني، فضلا عن إضافة مادة التربية الوطنية لمراحل التعليم الأساسي.

سوق مصراوى

الحوار الوطني حزب إرادة جيل التربية الوطنية للتعليم الاساسي محمود عبد المقصود العملية التعليمية في مصر

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