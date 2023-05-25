إزالة الجبانات بحي المطرية استعدادا لتطوير المنطقة

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كتب- محمد نصار:​

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي المطرية أعمال إزالة منطقة الجبانات في نطاق الحي ضمن خطة تطوير المنطقة.

وتابع اليوم الخميس الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس حي المطرية، أعمال إزالات منطقة الجبانات (1) بمنطقة المسلة نطاق حي المطرية ضمن أعمال التوسعات والتطوير التي يشهدها الحي حاليا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين وفي إطار الجهود المبذولة من حي المطرية وبناء على توجيهات محافظ القاهرة.

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