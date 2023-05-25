سحب الجنسية المصرية من 11 فلسطينيا اكتسبوها بالغش

كتب- محمد نصار:

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 4 قرارات منفصلة سحب الجنسية المصرية من مواطنين مواليد فلسطين والإمارات، لاكتشاف اكتسابهم بطريق الغش والكذب.

ونص القرار الأول على سحب الجنسية المصرية من يوسف خالد إبراهيم العبادلة، من مواليد فلسطين بتاريخ 1960/3/1؛ لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة.

وتضمن القرار الثاني سحب الجنسية المصرية من فتحي خالد إبراهيم العبادلة، من مواليد فلسطين بتاريخ 1953/9/20، وذلك لذات السبب.

كنا نص القرار الثالث على سحب الجنسية المصرية من مواطن وأبنائه الثلاث، وهم عبد الله خالد إبراهيم عبد الله، من مواليد فلسطين بتاريخ 1956/11/25 وأنجاله (زهوة - مواليد فلسطين بتاريخ 1996/11/8، هيا - مواليد فلسطين بتاريخ 2000/10/18، أحمد - مواليد فلسطين بتاريخ 2006/8/24)، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش.

ونص القرار الرابع على سحب الجنسية المصرية من أحمد عبد مصطفى السيقلى، من مواليد فلسطين، بتاريخ 1956/11/22 فلسطيني الأصل، وأنجاله محمود - مواليد الإمارات بتاريخ 1997/11/6، ومحمد - مواليد الإمارات بتاريخ 1999/8/24، ورهف مواليد الإمارات بتاريخ 2000/12/10، ومصعب - مواليد فلسطين بتاريخ 2005/6/21، لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.​