محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بعدد من مناطق بولاق وأوسيم وكرداسة
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كتب- أحمد مسعد:
واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وخطه المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة وتفتيت الكثافات المرورية.
وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين.
كما اطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبد العال 1 بحي بولاق الدكرور بدءًا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في إطار خطة تطوير شاملة يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين.
وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءًا من شارع سعد زغلول.
كما تابع محافظ الجيزة أيضا جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطة رفع كفاءة ورصف عدد من الطرق وشملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول 5 كم حيث تم وضع الطبقة السطحية للرصف وجار استكمال أعمال التطوير بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.
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