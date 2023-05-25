جمال شيحة: الحوار الوطني يضمن الرأي والرأي الآخر

كتب- إسلام لطفي

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية كشفت أهمية هذا الحوار الذي يسعى للخروج بنتائج إيجابية تسهم في بناء هذا المجتمع.

وأشاد "شيحة" خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، اليوم الخميس، بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التي كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطني.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية أكدت أن هذا الحوار حقيقي فيه الرأي والرأي الآخر لتكون العافية في هذا الحوار الذي ينتظره الشعب كله.