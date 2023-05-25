الحوار الوطني.. برلماني: لا توجد خطة سكانية واضحة منذ الستينات

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال طارق توفيق، مقرر لجنة السكان في البرلمان، نائب وزير الصحة والسكان، إن قضية السكان تؤثر على استدامة موارد الدولة.

وأضاف توفيق، خلال مناقشته لقضية الحالة السكانية في مصر الخاصة بتحسين الخصائص السكانية والمدرجة على لجنة القضية السكانية، أنه يتمنى الخروج بمقترحات وآراء وأفكار فعالة، لافتًا إلى أنه منذ الستينات لا يوجد خطة سكانية واضحة.

وأكد أنه كانت توجد حملات داعمة مستمرة حتى 2005 ولكن كل الإيجابيات اختفت تماما لعدم وجود موازنة.

وأشار إلى أنه منذ عام 2005 وحتى 2014 كانت لا توجد آليات واضحة، ولكن منذ عام 2014 حدث تغير بشكل كبير من حيث التعداد، في طريق الانخفاض بشكل واضح.

وأوضح طارق توفيق، حدوث تحسن في بعض المؤشرات حتى الخدمات الصحية الموجودة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة هي اليد الأولى للقضية لوجود استراتيجية لتنظيم الأسرة والذراع الأخرى هي الدولة والسياسات وتوجهات الدولة.

وأكد أن معدل الإنجاب في مصر يزيد في الريف والوجه القبلي، مما يدفع إلى ضرورة وضع خطة توعية من خلال توظيف رسائلها على حسب المكان والثقافة.​