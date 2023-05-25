منسق الحوار الوطني: تخصيص جلسة لمناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم

كتب- إسلام لطفي:

تصوير محمود بكار:

علق الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم حول "استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية لاستمرار إشراف القضاء على الانتخابات بأنها أعادت الروح للحوار الميت إكلينيكيا"، مؤكدا أن الحوار لم يفقد النبض قط ولم يمت إكلينيكيا.

وأشار "رشوان" في كلمته بالجلسة الافتتاحية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، الخميس، أن الاستعداد للحوار استغرق عاما لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة وإزالة الصدأ الطويل الذي عطل البلد في كثير من المناحي، مشددا على أن الحوار سيكون حالة مستمرة في مصر ومنظمة ومستمرة بالدستور والقانون.

وأوضح أن الأمر لم يقف عند استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقتراح استمرار إشراف القضاء على الانتخابات، ولكنه وجه أمس رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وإرساله للحوار الوطني ومناقشته قبل إرساله للبرلمان.

وأضاف ضياء رشوان أنه سيتم تخصيص جلسة خاصة لمناقشته داخل لجنة التعليم بالحوار، موضحًا أنه متعلق بكل أنواع التعليم والمراحل التعليمية المختلفة، موضحًا أن الحوار ليس مؤسسة برلمانية ولكن لإبداء الآراء حول مشروع القانون لرفعه لرئيس الجمهورية ومن ثم إرساله لمجلس النواب.