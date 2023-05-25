"ما تضيعوش وقت".. رسالة عاجلة من السيسي للقطاع الخاص والمستثمرين

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للمساهمين في إنجاز مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، صباح الخميس:" بقول لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني، وأي مشروع فرص نجاحه البيانات وحجم الاستيراد هو دراسة الجدوى، لو كانت الخامات موجودة في مصر، المشوار كله خلصان، مش هنجيب حاجة من بره، عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد وبتكلفة أقل".

وتابع الرئيس السيسي:" بقول تاني للمستثمرين والحكومة وغرف الصناعة ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال ما تضعيوش وقت تاني أكتر من كده، ومرة تانية بشكر كل من ساهم في هذا العمل".

ويعتبر مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة هو الأول من نوعه بمصر والدول العربية وإفريقيا.

وتبدأ مراحل الإنتاج باستخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة.

ويساهم مشروع "الكوارتز" في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، وطرح الفائض للبيع في الأسواق الخارجية.​