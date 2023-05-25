الأوقاف تكشف سبب الدعوة لأداء الصلاة على النبي بالمساجد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، سبب تحديد الجمعة المقبلة 26 مايو 2023 للدعوة للتجمع لأداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد عقب صلاة الجمعة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الدعوة لأداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمساجد بعد صلاة الجمعة غدا تعود إلى سببين، الأول: أن عنوان خطبة الجمعة هو "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم" من أجل ذلك كان التوجيه لتطبيق ذلك عمليًّا بعد صلاة الجمعة، والثاني: حبًا وكرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتماسًا لبركة هذه العبادة الجليلة.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخصيص وقت من ثلاث إلى خمس دقائق بعد صلاة الجمعة المقبلة بجميع المساجد، للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضحت، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ستكون بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

فيما أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا بشأن الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة، والتي أعلنتها وزارة الأوقاف.

وجاء بيان دار الإفتاء، على النحو التالي:

1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصحُّ على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

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