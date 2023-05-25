إعلان

BBC

طلب إحاطة بشأن استثناء بعض المصانع لتدبير العملة لسداد مديونياتها

11:38 ص الخميس 25 مايو 2023
طلب إحاطة بشأن استثناء بعض المصانع لتدبير العملة لسداد مديونياتها

النائب محمد سعد عوض الله

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، موجه إلى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها.

وقال البرلماني في طلب الإحاطة: إن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حفاظًا على العلاقة التجارية القائمة على الثقة وحرصًا على مصداقية المصنع المصري.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة،: "نسعى كنواب بتقديم التسهيلات للمصنعين لتقديم أجود المنتجات للمنافسة بالأسواق المحلية والدولية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها من الكفاءة منافسة الأسواق الخارجية، مشيرا إلى الإجراءات الجادة التي تتبعها الدولة لتطوير قطاع الصناعة والنهوض به.

سوق مصراوى

النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة مجلس النواب مستحقات دولارية للموردين الأجانب طلب إحاطة موجه لوزير المالية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الأوقاف تكشف سبب الدعوة لأداء الصلاة على النبي بالمساجد
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market