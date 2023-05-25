السيسي: الدولة حريصة على إنهاء المعوقات وتوفير العملة الأجنبية

كتب- أحمد عبد المنعم:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الدولة حريصة على إنهاء جميع المعوقات في كل القطاعات، وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة، اليوم الخميس، أن المشروع يتكلف في جميع مراحله 700 مليون دولار، وهذا الرقم قد يعتبره البعض كبيرا ولكنه بسيط: "إحنا بجيب أغذية بأرقام أكتر من كدة بكتير".

وأضاف أن ما يعرض من تكاليف إنتاج ليس سرًا على أحد، قائلًا: إحنا بنقول للناس إن مكاسب المشروعات مش سر، ودي فرصة جيدة للاستثمار في مصانع إنتاج الكوارتز.

وتابع: "الناس بتقول إننا لازم نعطي فرصة للقطاع الخاص إنهم يشاركوا في مصنع زي مصنع إنتاج الكوارتز، مرحبا بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية".