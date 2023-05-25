بث مباشر.. افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

ومشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة هو الأول من نوعه بمصر والدول العربية وإفريقيا.

وتبدأ مراحل الإنتاج باستخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة.

ويساهم مشروع "الكوارتز" في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، وطرح الفائض للبيع في الأسواق الخارجية.

ويمكن متابعة البث المباشر للافتتاح من خلال الرابط التالي: