إعلان

BBC

السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

10:25 ص الخميس 25 مايو 2023
السيسى يفتتح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

ويعتبر مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة الأول من نوعه بمصر والدول العربية وقارة إفريقيا.

وتبدأ مراحل الإنتاج باستخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي تلبية لاحتياجات السوق وبما يوفر العملة الصعبة.

ويساهم مشروع "الكوارتز" في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، وطرح الفائض للبيع في الأسواق الخارجية.​

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز العين السخنة مشروع الكوارتز

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بث مباشر.. افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

في ساعة و16 دقيقة.. كيف نجحت قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة؟