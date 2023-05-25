اليوم.. "التنمية المحلية" تختتم دورة فنون الجرافيك بمشاركمة 23 متدربا

كتب- محمد نصار:

يختتم اليوم الخميس، مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، دورة فنون الإنفوجراف والجرافيك والفيديو والموشن جرافيك.

جاء ذلك بمشاركة نحو 23 متدربًا، من محافظات الأقصر وسوهاج والبحر الأحمر والسويس وبني سويف والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والقليوبية والغربية، بعد انعقادها لمدة أسبوعين ضمن الأسبوع التدريبي رقم 37، من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي.

وقال المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والمشرف على مركز التدريب، إنه ضمن خطة التطوير وتماشيًا مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، جرى إعداد حزمة من البرامج التدريبية الحديثة التي تُنفذ لأول مرة، مثل دورة الميتافيرس والإنفوجراف والجرافيك، بالإضافة إلى استمرار المركز في عقد 4 دورات تدريبية جديدة، وهي إدارات الشئون القانونية، تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد 6 محافظات، تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وإبداء الملاحظات، ويستفيد من هذه الدورات 136 متدربًا من جميع المحافظات.

وأضاف المهندس أسامة جابر المدرب المعتمد بمركز تدريب التنمية المحلية ومسؤول التدريب بدورة فنون الجرافيك وتصميم الإنفوجراف، أنّ الدورة التي يشارك فيها نحو 23 متدربًا من مختلف المحافظات، ويشرف عليها الدكتورة ولاء الهواري، يجري خلالها تعليم المتدربين فنون التصميم وإنتاج المحتوى باستخدام تطبيقات الفوتوشوب والاليستريتور والاي ديزاين والبريمير وأفتر إيفيكت، بالإضافة إلى التعريف بمهارات استخدام الذكاء الصناعي في التصميم.