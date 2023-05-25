اليوم.. الحوار الوطني يناقش القضية السكانية والتعليم قبل الجامعي
كتب- يوسف عفيفي:
يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، اليوم الخميس، عقد ثاني الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما للجنة التعليم وذلك لمناقشة "التعليم قبل الجامعي"، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان للجنة القضية السكانية لمناقشة "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".
وترتبط قضايا المحور المجتمعي، بالحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، وما يواجهها من تحديات ومشاكلها، بجانب الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها، وتتمثل موضوعات لجنة القضية السكانية في:
-تشخيص الحالة السكانية في مصر.
-تنمية الأسرة وتنظيمها.
-تحسين الخصائص السكانية.
-الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
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