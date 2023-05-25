اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات تظلم "سكن لكل المصريين 3"

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، أن اليوم الخميس 25 مايو، هو الموعد النهائي لتلقي طلبات تظلم سكن لكل المصريين 3، للمتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء أوراقهم الناقصة، موضحة أن تلقي التظلمات كان مقرر لها يوم 18 مايو.

وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه لا يتم قبول تظلمات المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، وهي:

- دخل الشخص الأعزب المتقدم يتجاوز الحد الأقصى «6 آلاف جنيه».

- دخل الشخص المتزوج المتقدم يتجاوز الحد الأقصى «8 آلاف جنيه».

- عدم انطباق شروط السن المقرر في كراسة الشروط «أقل من 21 وأكبر من 50 سنة».

- أن يكون الشخص المتقدم سبق له واستفاد من شقق الإسكان.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفرز يهدف إلى تحديد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة في كراسة الشروط، منوهة أن عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 104154، وعدد غير المنطبق عليهم الشروط 62354.

وأشارت إلى أنه للمزيد من الاستفسارات والتفاصيل، يمكن للمواطن متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي على فيس بوك اضغط هنا.

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وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

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والتواصل مع الأرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول.

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التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن َومديريات الإسكان.