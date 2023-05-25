الحج 2023.. السعودية تعلن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المقدسة

كتب- يوسف عفيفي:

قال حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين للأراضي المقدسة سيكون يوم 29 ذو القعدة 1444 هجرية.

وبحسب منشور تم تعميمه على شركات ومؤسسات العمرة السعودية، وحصل "مصراوي" على نسخه منه، جاء ذلك بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن ضرورة متابعة مغادرة جميع المعتمرني قبل تاريخ 29 ذو القعدة 1444 هجرية.

وأشار حجازي في تصريحات لمصراوي، إلى أن آخر موعد لإصدار التصاريح لأداء مناسك العمرة سيكون يوم 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023.

وأوضح أن وزارة الحج السعودية، أرجعت ذلك إلى الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت يوم الأحد 21 مايو الجاري، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام السعودي، أعلنت أخيرا، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءاً من 1444 / 10/ 25.

وتقضي هذه التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.