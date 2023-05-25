كواليس استقالة مجلس إدارة بيت الشعر العربي وتحرك عاجل لوزيرة الثقافة

كتب- محمد شاكر:

تصدرت أنباء استقالة عدد من أعضاء مجلس بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية، اهتمام الساحة الأدبية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلم موقع "مصراوي"، من مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، رئيس مجلس أمناء بيت الشعر العربي، استبق استقالة مجلس الأمناء، وتقدم منذ أيام بتشكيل جديد لمجلس الأمناء، لعدم وجود توافق بين الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي الجديد ومجلس الأمناء المستقيل.

وأكدت المصادر أن المجلس لم يستقيل بشكل كامل، ومن الأعضاء الذين لم يقدموا استقالتهم الدكتور أحمد مجاهدوالدكتورة فاطمة الصعيدي والشاعر أحمد عنتر مصطفى.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، سوف تجتمع مع أعضاء المجلس المستقيلين لفهم وجهة نظرهم في هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن بيت الشعر العربي، حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد تولي الشاعر سامح محجوب إدارة البيت، وكانت آخر الفعاليات، أمسية بعنوان "مائة عام على ميلاد نازك الملائكة" بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى المجال الثقافى والأدبى العربى من بينهم: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى رئيس مجلس أمناء بيت الشعر، دكتور حسين هنداوى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، الشاعر اليمنى دكتور عبد العزيز الزراعى، الإذاعية القديرة حكمت الشربينى، الكاتب عمرو حجازى، الاذاعية حكمت الشربينى، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.