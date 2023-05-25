السياحة تخاطب الشركات بتسليم المرشدين السياحيين بطاقات ميزة مشحونة لدخول هذه المتاحف

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة السياحة والآثار، خطابًا إلى غرفة شركات السياحة والسفر، بشأن التحول الرقمي الشامل ووقف التعامل النقدي لشراء التذاكر لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية.

جاء ذلك عقب تفعيل نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة أربعة مواقع أثرية بمحافظة أسوان كمرحلة أولى على أن يتم وقف التعامل النقدي لشراء التذاكر تماماً، وأن يكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.

وطالبت الوزارة، بضرورة التزام الشركات السياحية، بتسليم المرشد السياحي بطاقة بنكية أو كارت ميزة المدفوع مقدماً مشحونة بقيمة العهدة الخاصة بالتذاكر.

وأكدت وزارة السياحة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة وتعليمات وزير السياحة والآثار في تفعيل التحول الرقمي الكامل، فإنه سيقتصر السداد على شباك التذاكر باستخدام الكروت البنكية وكارت ميزة في مواقع: (معبد حورس بإدفو - معبد كوم امبو - معبدي أبو سمبل - معبد فيله)، وذلك اعتباراً من يوم 15 مايو 2023م، وضرورة التأكيد على مخاطبة الشركات أعضاء الغرفة بإخطار ثان وأخير في هذا الخصوص.

وشددت الوزارة على الشركات بضرورة الحرص على مظهر السياحة المصرية، وذلك بالإلتزام بتوجيه مندوبيهم أو المرشدين السياحيين التابعين لهم بالسداد طبقاً لما ذكر أعلاه.

من جانبه، أشار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إلى أن جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر مُجهزة بماكينات السداد بالكروت البنكية ليتم إلغاء السداد النقدي بشكل تدريجي ويكون السداد باستخدام الكروت البنكية فقط.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن هذه الجهود تأتي لتحقيق عدة أهداف من بينها تفعيل توجهات الدولة المصرية في التحول نحو المدفوعات غير النقدية.

وتتيح وزارة السياحة والآثار، شراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلكترونياً من خلال موقع egymonuments.com، وهو ما يسهل على حاملها دخول المتاحف والمواقع الأثرية التي قد تشهد توافد ضخم عند الدخول، من خلال مسار خاص بهم.