مواد سائلة ومياه.. الحج السعودية تكشف الأمتعة الممنوعة من السفر للحج

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن الأمتعة الممنوعة من السفر للحج عند السفر بالطائرة، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء المملكة العربية السعودية، استقبال طلائع أولى حجاج بيت الله الحرام، يوم الأحد 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو المقبل.

واستعرضت الحج السعودية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" الأمتعة الممنوعة من السفر عند السفر بالطائرة على النحو التالي:

- الأكياس البلاستيكية

- الأمتعة غير المغلفة والمربوطة.

- عبوات المياه والمواد السائلة.

- المتعة المغلفة بالأقمشة.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط الجوية السعودية، مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر حجاج هذا العام إلى السعودية لأداء المناسك، حيث يبدأ سفر الحجاج اعتبارا من الأحد 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من يوم 2 يوليو المقبل وتكون آخر موعد لعودة الحجاج 2 أغسطس.

وحددت الشركة، مواعيد وصول الرحلات خلال فترتي السفر والعودة للحجاج المصريين للوصول إلى مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين، 4 ساعات في حالات السفر و6 ساعات قبل العودة لإنهاء الإجراءات.