تدر 5 مليار جنيه سنويا.. "خطة النواب" توافق على مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة

كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠، وصوتت اللجنة بالموافقة علي القانون.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذه التعديلات تدر دخلا بقيمة ٥ مليارات جنيه سنويا وهذا الدخل ضرورى حتى يتم إنفاقه ضمن الدعم المقدم للمواطنين والذي يصل لنصف تريليون جنيه خلال موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.