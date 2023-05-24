بتوجيهات الرئيس.. الوطنية للتدريب تكشف خطة تأهيل لاعب المصارعة أحمد بغدودة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقالت "راغب": إن هناك اتصالاً قائمًا مع اللاعب، خاصة أن الأكاديمية أطلقت برنامجا جديدا لرعاية واحتضان المواهب الشابة، سواء الثقافية أو الرياضية وغيرها.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، الأربعاء، أنه سيكون هناك برامج معينة لاختيار المواهب وفقا لمعايير دولية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تعمل على إعداد القيادات وأن تكون بفكر مستنير، في كافة المجالات، لخلق شخصية مختلفة ومتفردة.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أعلنت أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتوجه الأكاديمية الوطنية للتدريب بدعوة لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وكان قد أصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن خروج اللاعب "أحمد فؤاد بغدودة" لاعب المنتخب القومي للمصارعة الرومانية من معسكره أثناء بطولة إفريقيا بتونس، الذي حصل بها على المركز الثاني "وزن 63 كجم".

وبعد التواصل مع السفارة المصرية في تونس، اتضح أن "بغدودة" قد سافر إلى فرنسا مستغلا سريان تأشيرة السفر"الخاصة به، وتتيح له دخول أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.