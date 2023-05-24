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بتوجيهات الرئيس.. "الحوار الوطني" يتسلم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

10:27 م الأربعاء 24 مايو 2023
بتوجيهات الرئيس.. "الحوار الوطني" يتسلم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

الحوار الوطني

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كتب - محمد سامي:

تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني، من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب لمناقشته في جلسات الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب.

يأتي بذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.​

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