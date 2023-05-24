برلمانية: جلسات الحوار الوطني تؤكد نهج الدولة في مجابهة القضية السكانية والتعليم

(مصراوي):

قالت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ: إن جلسات الحوار الوطني بعثت بالطمأنينة لدى كافة الأطراف الوطنية المشاركة، لتؤكد على نهج الدولة في التحول الديمقراطي، وترك مساحة للاختلاف.

وأكدت البرلمانية، أن مناقشة القضية السكانية والتعليم قبل الجامعي على مائدة الحوار، غدًا الخميس، يمثل ضرورة ملحة خاصة مع وجود ارتباط جاد بينهم لاسيما وأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية ولها أثر في ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس، وطبقا لإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2021، أكدت أنه في حال خفض معدل الإنجاب لـ2.1 طفل لكل سيدة سيؤدي لانخفاض عدد المدارس بحوالي 23 ألف مدرسة.

وأشارت إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يمثل أهمية جادة خاصة وأن مقدار تقدم الدول وتطورها يُقاس بنوعية التعلم، ما يتطلب النظر للمناهج التعليمية وقياس دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق هدف الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت "هلالي"، أنه لابد من بحث الرؤى اللازمة لدمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية وقياس الأثر التشريعي في تحقيق ما نص عليه القانون في هذا الشأن، على أرض الواقع، خاصة وأن طلاب ذوي الإعاقة بكافة أشكالها والأخص أطفال التوحد والمكفوفين، يواجهون صعوبة في الانخراط بالعملية التعليمية نتيجة عدم التزام بعض الجهات بما جاء بالقانون.