تزعج المواطنين.. الجيزة: تشميع قاعة أفراح بمنيل شيحة في أبو النمرس
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، غلق وتشميع قاعة أفراح بمنيل شيحة في مركز أبو النمرس، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
وبحسب بيان اليوم الأربعاء، جاء ذلك بعد أن تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطن من وجود قاعة أفراح مخالفة بمنطقة منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس تحدث إزعاج على مدار اليوم وتتسبب في بعض المخالفات.
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس ببحث شكوى المواطن والاستجابة له.
ونفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملة مكبرة على القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدداً من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
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