عمر خليفة رئيس منصة "شغلنى" يحقق أرقام قياسية عالمية في صيد الأسماك

إعلان تحريري:

نجح عمر خليفة رئيس منصة شغلني في تحقيق أرقام قياسية عالمية في صيد الاسماك، وذلك بعد نجاحه في صيد سمكة (Black-banded Trevally) والتي تزن 9.1 كيلوجرام وهو نوع نادر من عائلة البياض (Trevally)ومعروف أنه مقاتل قوي.

وبذلك قد وصل عدد الأرقام القياسية العالمية التي حققها عمر إلى تسعة أرقام قياسية. والتي بدأ في تحقيق أولها منذ 3 سنوات وكان حينها أول رقم قياسي عالمي يسجل بأسم صياد مصري ومنذ ذلك الحين تبعها 15 رقم قياسي جديد باسم صيادين مصريين، وذلك بالرغم مع صعوبة تحقيق أرقام قياسية عالمية في البحر الأحمر بسبب أحجام الأسماك الأصغر به بالمقارنة بمناطق الصيد على المحيطات.

و مثل عمر خليفة مصر في ثلاثة نسخ من كأس العالم في رياضة صيد الأسماك ( كأس العالم في فرنسا 2018 و جنوب أفريقيا 2019 وإيطاليا 2022 )، وتم تسجيله في عام 2021 بقائمة أكثر محققين للأرقام القياسية في العالم في رياضة صيد الأسماك من منظمة رياضة صيد الأسماك الدولية (IGFA).

كما فاز عمر خليفة بعدد من البطولات الرسمية حيث فاز بالمركز الأول ﭼيجينج في أول مشاركة له في البطولات الرسمية وذلك ببطولة الغردقة المفتوحة 2013.

كما فاز بالمركز الأول ﭼيجينج بكأس الاتحاد المصري 2014.

وحقق المركز الثاني في صيد الجر بكأس الاتحاد المصري 2015.

وفاز بجائزة أفضل صياد جر بكأس الاتحاد المصري 2015.

وحقق المركز الثاني في صيد الجر بكأس الاتحاد المصري 2015.

وحقق المركز الثاني في صيد الجر ببطولة الجمهورية 2016.

وحقق المركز الثالث في صيد الجر وحصل على جائزة ثاني أفضل صياد جر بكأس الاتحاد المصري 2017.

كما حقق المركز الثالث في صيد الجر وحصل على جائزة ثاني أفضل صياد جر بكأس الاتحاد المصري 2018.

كما فاز بجائزة أفضل صياد جر بكأس الاتحاد المصري 2022.

وفى البطولات الودية حقق المركز الثاني في بطولة سهل حشيش 2016.

وفاز بالمركز الأول في بطولة الجونة 2016.

وفاز بالمركز الأول في بطولة سهل حشيش 2017.

وحقق المركز الثالث في بطولة الجونة 2019.

وحقق المركز الثالث في بطولة سهل حشيش 2020.

وفاز بالمركز الأول في بطولة مكادي 2021.

كما فاز بالمركز الأول في بطولة الجونة 2021.