أبرز الكيانات الصناعية بالعين السخنة.. "مصراوي" يجري جولة بمصانع إنتاج "الكوارتز"

كتب- محمد سامي:

على بعد 100 كيلومتر من القاهرة، يوجد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة أحد الصروح الجديدة التابعة لـ"الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات" الذي يعد أبرز الكيانات الصناعية العملاقة التي أنشأتها الدولة لاستغلال وتنظيم استثمار ثروات أرض مصر الطيبة.

التقى "مصراوي"، اللواء أركان حرب عبدالسلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، الذي أكد أن الأسلوب الأمثل للاستفادة من المحاجر في مصر، هو تعظيم القيمة المضافة للخامات المحجرية والتعدينية، تنفيذًا لتتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة من الخامات الأولية، وعدم تصديرها وبيعها كمواد خام، كونه يفرق ماديا وكذلك في الحفاظ على الثروات المعدنية والمحجرية الموجودة في مصر.

وأضاف، أن الشركة تعد أبرز الكيانات الصناعية العملاقة التي أنشأتها الدولة لاستغلال وتنظيم استثمار ثروات أرض مصر الطيبة، هي الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، أحد الصروح الصناعية العملاقة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه تم تأسيس الشركة بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر في إطار السيطرة على موارد و ثروات الدولة وتحقيق العائد المناسب، وبناءً عليه أصد القائد العام للقوات المسلحة قرارًا رقم 83 لسنة 2020، بإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بتاريخ 28 أبريل 2020، كشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ليكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في المحافظات.

وتابع، أن الشركة أنشئت في إطار إعادة هيكلة قطاع التعدين في مصر، كما عملت على تطوير أنظمتها وإدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمي من خلال منظومة إدارة موارد المؤسسات وتحويل البيانات الخاصة بالشركة إلى الصورة الرقمية الجغرافية.

كما صدر القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزارات «البترول والثروة المعدنية - التنمية المحلية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين، بشأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وذلك طبقا لإتفاقية الالتزام الموقعة بين الحكومة ممثلة في الوزارات المذكورة والشركة المصرية للتعدين التي تمنح الشركة التزاما مقصورا بإدارة وإستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية بما فيها شبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أن الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية والعلمية والبحثية لتنظيم عملية بحث واستغلال خامات المناجم والمحاجر والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها والإشراف الفني على عمليات إستخراج الخامات التعدينية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين بما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية بكافة أراضي الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية والمحجرية لصالح المشروعات القومية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

وأكد أن الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات قامت بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة، للمساهمة في تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية بكفاءة عالية خلال تنفيذ أعمالها التشغيلية بإستخدام أحدث التقنيات، وقد حصلت الشركة على جائزة التميز العالمية في نظم المعلومات الجغرافية، والحصول على المركز الأول عالمياً في قطاع حوكمة المحاجر، كما أن العديد من منتجات الشركة يتم تصديرها لعدد من دول العالم، وتمتلك الشركة العديد من التطبيقات التكنولوجيا الخاصة بالحوكمة والسيطرة على المحاجر والملاحات للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها.

الخريطة الاستثمارية

وأشار إلى أنه تم إنشاء قاعدة جغرافية «الخريطة الاستثمارية» داخل الشركة المصرية للتعدين، تشتمل على كافة بيانات المحاجر والملاحات المتاحة للاستغلال على مستوى الجمهورية، كما يتم الاستعانة بالأقمار الصناعية لرصد مخالفات التحجير، وعند رصدها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المُخالف، وتقوم الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشركة المصرية للتعدين، وبمجرد تقدم المستثمر لاستغلال المادة المحجرية في أي قطعة أرض يتم دراسة الطلب إلكترونيا.

أهداف الشركة

وأوضح أن الشركة المصرية للتعدين، تهدف إلى تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم والملاحات ورقابة كل ما يتعلق بها، الإشراف الفني علي عمليات استخراجها بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها، تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية بكافة أراضي الجمهورية، الاشتراك مع جهات الدولة المتخصصة في إعداد التشريعات والقوانين الخاصة بالثروة التعدينية، تفعيل التعاون مع الجهات العلمية والبحثية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في مجال التعدين، تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية للحد من استيراد الخامات المصنعة، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الخامات التعدينية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

الوحدات الإنتاجية

وأكد أن الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات تمتلك الوحدة الإنتاجية رقم 1 بشرم الشيخ لإنتاج خام الألبايت، حيث يتم إستخراج وطحن خام الألبايت بطاقة إنتاجية 480 ألف طن سنويًا ويستخدم في صناعات "الزجاج والبورسلين - السيراميك - الرخام الصناعي والطلاءات - الأدوات الصحية".

كما أنه تمتلك الوحدة الإنتاجية رقم 2 بإسنا لاستخراج خام الفوسفات، حيث يتم إستخراج خام الفوسفات من خلال 11 منطقة امتياز تابعة للشركة، وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات الذي يعد العنصر الأساسي في صناعة "الأسمدة الفوسفاتية - حمض الفوسفوريك".

وتابع أن الشركة المصرية للتعدين تمتلك 4 مصانع للرخام والجرانيت بمناطق "العين السخنة - رأس سدر - المنيا - بني سويف"، كما تمتلك مصنع للرخام بمدينة بدر ومصنع للجرانيت بأسوان، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع 7.5 مليون م2 رخام ، و 2.5 مليون م2 جرانيت في العام، وقد صممت المصانع بأحدث تقنيات التكنولوجيا في العالم.

إنتاج الكوارتز

وأجرى "مصراوي" جولة داخل مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة أحد الصروح الجديدة التابعة لـ "الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات"، حيث يعتبر الكوارتز من الخامات المهمة جدًا التي كانت غير مستغلة في مصر، وقد تم إنشاء المُجمع خلال 18 شهر فقط بدلا من عامين.

كما صدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية ومنها خام «الكوارتز» حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مجمع إنتاج الكوارتز والذي يعد المشروع الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية والدولة العربية والإفريقية ويعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءًا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه للحبيبات بأحجام ومواصفات معينة وإدخال جزء من الناتج في نصاعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله.

وتتميز ألواح الكوارتز بالعديد من المواصفات، حيث أنها مضادة للبكتيريا والفيروسات والأشعة تحت الحمراء والبنفسجية ودرجات الحرارة العالية وجميع أنواع الأحماض، كما أن ألواح الكوارتز تصنف على أنها أكثر صلابة من ألواح الجرانيت بأنواعه، ويضم مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة 5 مصانع، وهي مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمنطقة منجم الكوارتز بمنطقة مروة السويقات بمرسى علم، على مساحة 250 ألف متر مربع، لتكسير خام الكوارتز إلى أحجام صغيرة بمقاسات من 3 إلى 5 سم.

بالإضافة إلى 4 مصانع بالعين السخنة على مساحة 300 ألف متر مربع، مقسمة إلى مصنع التكسير الرئيسي لخام الكوارتز لتكسير ناتج مصنع التكسير الأولى إلى حبيبات أصغر بمقاسات 3 - 4 مم بعد إجراء عمليات الفصل الضوئي والغسيل، ومصنعي طحن خام الكوارتز إلى حبيبات بالغة الدقة من نواتج التكسير الرئيسي طبقا للمواصفات المطلوبة لإدخال جزءً منها لإنتاج ألواح الكوارتز، بالإضافة إلى مصنع إنتاج ألواح الكوارتز.

ويستخدم مجمع مصنع إنتاج الكوارتز الطاقة النظيفة باستثناء الغلايات التي تستخدم الغاز الطبيعي، كما يمتلك المجمع محطة تحلية للمياه خاصة به قدرها 300م3 في اليوم بخلاف محطات إعادة تدوير المياه التي تستخدم بخطوط الإنتاج لتقليل الهدر من المياه باعتبارها أحد الثروات الطبيعية بسعة إجمالية 556 م3، كذلك مناطق إدارية ومعيشية للعاملين في المصنع على أعلى مستوى.

وقد عمل مجمع مصنع إنتاج الكوارتز على توفير 600 فرصة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كما أن جميع العاملين في المصنع من المدنيين بنسبة 100 %، كما تم إرسال بعض العاملين لإيطاليا من أجل التدريب على المعدات الحديثة .

ويعد مجمع مصنع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والأول من نوعه في العالم من حيث تكامل مراحل العملية الإنتاجية، وقد تم إتباع كافة الإجراءات البيئية والصحية اللازمة في المشروع واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على البيئة.

وحصل مصنع إنتاج ألواح الكوارتز على شهادات الأيزو في مجال المحافظة على البيئة، كما تم اتباع أحدث النظم العلمية الاختبار ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشائها وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية وتضم أكفأ المهندسين والكيميائيين المتخصصين في هذا المجال.

وتم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية مما أهل المجمع للحصول على شهادة الأيزو، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز واعتمادها من جهات الحماية المدنية.

درجة النقاء

يتميز الكوارتز المصري، بدرجة نقاء تفوق الـ 99%، لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية، كما أن هناك توجيهات من قبل القيادة السياسية بضرورة الاستغلال الأمثل لـ الكوارتز في مصر وتعظيم الاستفادة منه بهدف توطين الصناعة في مصر، بنسبة 100 %، كما تم إرسال بعض العاملين لإيطاليا من أجل التدريب على المعدات الحديثة.

كما تم اتباع أحدث النظم العلمية الاختبار ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع وبعدها بالاعتماد على عدد من المعامل المتخصصة التي تم إنشائها وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية وتضم أكفأ المهندسين والكيميائيين المتخصصين في هذا المجال، كما تم تطبيق أحدث المعايير في مجال الصحة والسلامة المهنية مما أهل المجمع للحصول على شهادة الأيزو، بخلاف إنشاء شبكة إطفاء ومكافحة حريق آلية لتأمين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز واعتمادها من جهات الحماية المدنية.