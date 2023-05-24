"البترول" تكشف عدد المستفيدين من الغاز الطبيعي.. وتنصح بترشيد استهلاك الكهرباء

كتب- نشأت علي:

قال علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول: إن الهيئة تعمل في إطار منظومة الاكتشافات وتعظيم الإنتاج وإدارة الثروات البترولية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات الخارجية والاكتشافات الجديدة.

وأكد "البطل"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم على تكاتف كل جهات الدولة لدعم منظمة الاكتشافات و الاستثمارات البترولية.

وقال مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس": إن مصر كانت تستورد غاز بقيمة 2.5 مليار جنيه سنويًا في عام 2016، وكان تدبير هذا المبلغ يسبب مشكلة كبيرة وقتها إلا أنه ومع حقل ظهر والاكتشافت الجديدة للغاز حققنا اكتفاءًا ذاتيًا من الغاز، والاتجاه للتصدير وتم أيضا استعادة مصنع إدكو لإسالة الغاز من الشريك الإسباني بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية واتجهنا إلى استثمارات إسالة الغاز مما حقق عوائد كبرى من التصدير خاصة بعد ارتفاع أسعاره عالميًا.

وأعلن رئيس "إيجاس"، أن هناك 14 مليون مستخدم للغاز ولو تم حساب الأسر سيكون هناك حوالي 60 مليون مصري مستفيد من الغاز، مضيفًا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإنشاء ألف محطة جديدة لتمويل السيارات بالغاز والتحويل إلى السير بالغاز وتم بالفعل إنشاء 60 محطة جديدة للغاز.

وأعلن عن بدء برنامج حفر 47 بئر استكشافية جديدة للغاز والزيت في كافة أنحاء الجمهورية في ٣ سنوات، وهو رقم كبير وفي سبتمبر المقبل يتم الحفر في حقل كبير جديد وذلك في إطار منظومة الاستكشافات الجديدة، مشيرًا إلى خطة لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج رغم اتجاه سعر الغاز للانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية مع انتهاء فصل الشتاء.

وشدد "جلال"، على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية في مصر، مشيرًا الى أنه يتم استهلاك غاز وكهرباء كأنه لا يوجد أي أزمة طاقة او بترول في العالم.

وتابع ان مصور فضائي قام بتصوير الكرة الأرضية من الفضاء ليلا وكانت القاهرة الأكثر إضاءة وسطوعًا حتى من باريس ودول أوروبا وهو ما يعني ان استهلاكنا للكهرباء أكبر وفي فرنسا يتم إطفاء أنوار الشانزليزيه وبرج إيفل ونجح الأوربين في ترشيد استهلاك واستخدام الكهرباء، لذلك لابد من ترشيد استهلاك الطاقة "كهرباء وغاز"، وهو استهلاك غير مبرر ومبالغ.

وأوضح أن أعمدة الإنارة تستهلك 6 جيجا في اليوم، وأن استخدام الكهرباء يستهلك 60% من الغاز المصري ولو تم توفيره و تصديره لجلب دخل أجنبي كبير لمصر، ولذلك أصبح ترشيد الكهرباء والاتجاه للطاقة الجديدة والمتجددة ضرورة خاصة أن المنازل والسيارات لا تستهلك نسبة كبيرة من الغاز ولا تتجاوز 3% من استهلاك الغاز محليًا بشكل مباشر والمشكلة في استهلاك الكهرباء والذي يعتمد على الغاز.