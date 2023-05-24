محافظة القاهرة تعلن موعد نتيجة الترم الثاني لسنوات النقل
كتبت - منة الله عبدالرحمن:
أعلنت محافظة القاهره، موعد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل (من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي)، غداً الخميس في تمام الساعه الثانية عشرة ظهراً.
ويمكن الحصول على النتيجة عبر التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757.
وأعلنت المحافظة، إمكانية الحصول على النتيجة، عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي: هنا
وكان قد انتهى طلاب الشهادة الاعدادية 2023 بالقاهرة، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، أمس الثلاثاء.
أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإداري.
وجاءت القرارات كالتالي:
- امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.
- يحتوي ظرف الأسئلة على ٢٠ ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
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