بعد نشر مصراوي.. التموين توفر لحومًا سودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث توازن في المعروض.

وكشف المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الكميات التي تم طرحها بالمنافذ أمس بلغت 5 أطنان تم توزيعها على 72 محل جزارة بفروع شركة النيل من اصل 141 منفذا تابعا للشركة.

وقال إنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتاً إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا وفقا لجداول زمنية محددة؛ لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أنه جارٍ مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنه تم استقبال رسائل واردة من السودان وجيبوتي تفيد بوصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد جولة لـ"مصراوي"، على عدد من المنافذ البالغ عددها 1350 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية تابعة لشركة النيل والأهرام العاملة تحت مظلة وزارة التموين، والتي كشفت عن نقص توفير اللحوم السودانية.

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