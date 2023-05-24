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مجمع طبي القوات المسلحة يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن

03:15 م الأربعاء 24 مايو 2023
مجمع طبي القوات المسلحة يستضيف امتحان زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن

المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة

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كتب - محمد سامي:

استضاف مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، انعقادَ اختبارات زمالة الكلية الملكية لجراحي العيون بلندن.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة في الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية لمواكبة التطور العالمي المتسارع في التخصصات الطبية المختلفة.

وتقدم للاختبارات عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية، وكل من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وجامايكا وأيرلندا .

جدير بالذكر أن تلك الامتحانات تُعقد على مدار شهرَي مايو ونوفمبر من كل عام، في إطار الاستفادة من الخبرات والقدرات التنظيمية والعلمية داخل القوات المسلحة، والتعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية، وصولًا إلى أرقى مستويات التأهيل في كل المجالات .

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