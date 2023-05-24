الحكومة توافق على مد خدمة 74 طبيبًا على المعاش
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء تطور عمل الجهاز واسناد تكليفات جديدة له لأداء المهام المنوطة به.
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